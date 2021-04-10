Нейробластома - злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Нейробластома является недифференцированной опухолью, состоит из мелких круглых клеток с тёмно-пятнистыми ядрами.Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ38722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 87771943705 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО
5-летний Никита Астафьев болен раком 4 степени, у него нейробластома забрюшного пространства. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии в Турции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семья живет в селе Шынгырлау одноименного района. Папа Никиты Сергей Астафьев работает в полиции. Он рассказывает, что в 2018 году Никита пошел в детский сад, ни о какой болезни у ребенка тогда и не подозревали. - Как-то раз ребенок пришел из детского сада с маленьким синяком под глазом. Мы особого внимания не придали, потому что дети часто кидают друг в друга игрушками и дерутся. На следующий день Никита с