Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО

5-летний Никита Астафьев болен раком 4 степени, у него нейробластома забрюшного пространства. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии в Турции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семья живет в селе Шынгырлау одноименного района. Папа Никиты Сергей Астафьев работает в полиции. Он рассказывает, что в 2018 году Никита пошел в детский сад, ни о какой болезни у ребенка тогда и не подозревали. - Как-то раз ребенок пришел из детского сада с маленьким синяком под глазом. Мы особого внимания не придали, потому что дети часто кидают друг в друга игрушками и дерутся. На следующий день Никита с