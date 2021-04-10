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Социум От сердца к сердцу

Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО

5-летний Никита Астафьев болен раком 4 степени, у него нейробластома забрюшного пространства. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии в Турции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семья живет в селе Шынгырлау одноименного района. Папа Никиты Сергей Астафьев работает в полиции. Он рассказывает, что в 2018 году Никита пошел в детский сад, ни о какой болезни у ребенка тогда и не подозревали. - Как-то раз ребенок пришел из детского сада с маленьким синяком под глазом. Мы особого внимания не придали, потому что дети часто кидают друг в друга игрушками и дерутся. На следующий день Никита с
Дана Рахметова
Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
5-летний Никита Астафьев болен раком 4 степени, у него нейробластома забрюшного пространства. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии в Турции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дорогостоящее лечение за границей требуется 5-летнему мальчику из ЗКО
Дорогостоящее лечение за границей требуется 5-летнему мальчику из ЗКО
Семья живет в селе Шынгырлау одноименного района. Папа Никиты Сергей Астафьев работает в полиции. Он рассказывает, что в 2018 году Никита пошел в детский сад, ни о какой болезни у ребенка тогда и не подозревали. - Как-то раз ребенок пришел из детского сада с маленьким синяком под глазом. Мы особого внимания не придали, потому что дети часто кидают друг в друга игрушками и дерутся. На следующий день Никита стал жаловаться, что ему плохо. Мы вызвали врача, его осмотрели, однако лучше сыну не стало. Нас направили в Уральск, где мы прошли обследование. Думали, может травма какая-то. Через несколько дней хирург сообщил нам, что выявлена опухоль в забрюшном пространстве. Врачи взяли биопсию, которая показала, что опухоль злокачественная. У нас был шок, истерика. Сразу же отправились в клинику в Самаре, побывали у специалиста-онколога. Он подтвердил поставленный в Уральске диагноз - рак 4 степени, нейробластома забрюшного пространства, однако обнадежил нас, что это лечится, просто нужно время, - рассказывает Сергей. После этого семья вернулась в Уральск. В детской областной больнице им дали направление в Научный центр педиатрии и детской хирургии г. Алматы. Они поехали туда. Прошли лечение, согласно протоколу, затем мальчика выписали, сказав, что опухоль неоперабельна. - Затем нам посоветовали обратиться в госпиталь в Турции. Через месяц жена с Никитой отправились на лечение в Турцию. Турецкие врачи провели нам полное обследование и назначили снова химиотерапию. Седьмой месяц супруга с Никитой находятся там. Хочу сказать, что все это время лечение нам оплачивал фонд Аружан Саин. После химиотерапии врачи снова провели обследование и сообщили, что есть положительная динамика. Турецкие хирурги говорят, что от опухоли ничего не осталось. Однако поражен костный мозг, - говорит Сергей Астафьев. По его словам, Никите прописана иммунотерапия, которая успешно применяется в странах Запада и США, и обойдется она семье в 360 тысяч долларов (156 миллионов тенге по курсу на 10 апреля). Таких денег у них нет. семья вынуждена просить помощи в сборе средств на лечение 5-летнего сына. - Я хотел бы, во-первых, выразить благодарность за поддержку. На сегодняшний день люди помогли собрать нам 13 миллионов. Блогеры и просто жители Казахстана размещают фото Никиты с просьбой собрать деньги, им за это спасибо. Многие звонят, узнают, правда ли это, поддерживают нас. Появляется надежда, что мы сможем собрать эти деньги. Я прошу всех помочь нам собрать деньги, чтобы вылечить сына, - обращается ко всем папа Никиты. Сергей отмечает, что Никита, несмотря на свои 5 лет, очень стойко переносит химиотерапию и лечение.
Нейробластома - злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Нейробластома является недифференцированной опухолью, состоит из мелких круглых клеток с тёмно-пятнистыми ядрами.
Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ38722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 87771943705 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ребенок

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