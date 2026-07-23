Дорожный конфликт закончился похищением человека в Актобе

В Центр оперативного управления полиции по номеру "102" поступило сообщение о том, что неизвестные насильно затолкали человека в багажник легковушки и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, момент похищения попал на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля, что помогло стражам порядка оперативно начать поиски.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения перехватили и задержали внедорожник Lexus, в котором находились подозреваемые.

Как выяснилось предварительно, причиной такой жестокости стал обычный дорожный конфликт. Пешеход переходил дорогу по "зебре" и сделал замечание водителю за нарушение правил или агрессивное поведение на дороге.

Позже злоумышленники подстерегли обидчика прямо у его дома. Когда тот выехал по своим делам на такси, преследователи на Lexus перегородили дорогу, заставили таксиста остановиться, насильно вытащили пассажира из салона и запихали в багажник своей машины.

По факту похищения человека начато досудебное расследование. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания (ИВС). Проводятся необходимые следственные действия.