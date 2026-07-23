Корейский инвестор хочет вложить миллиарды в переработку мусора в Уральске

Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с представителями южнокорейской компании ТОО KOR Waste Management Чон Джон Оком и Ем Ки Хуном, чтобы обсудить детали нового экологического проекта.

Инвестор намеревается построить в Уральске крупный мусоросортировочный комплекс. Его стоимость оценивается в 14,1 миллиарда тенге. Проект уже одобрили на региональном координационном совете, а под строительство выделили участок площадью 25 гектаров. Строительство позволит создать 50 временных рабочих мест, а после запуска объекта постоянную работу получат 100 человек.

На встрече стороны детально обсудили экономику проекта: предельные аукционные цены на электроэнергию, госсубсидии для покрытия инвестзатрат и меры поддержки через АО "Жасыл даму". Вопрос окупаемости стоит остро, так как существующие тарифы на вывоз мусора для населения не покрывают всех затрат коммунальщиков.

Нариман Турегалиев поручил руководителю профильного управления уточнить тарифные вопросы через министерство, подчеркнув, что акимат готов оказать инвесторам максимальную поддержку.

- Если партнерство государства и бизнеса не строится на доверии, количество стихийных свалок будет расти, а санитарная ситуация - ухудшаться. Мы готовы полностью сопровождать этот экопроект. Однако от него должны выиграть и жители, и инвесторы, поэтому важно тщательно просчитать все расходы, доходы и тарифы, - отметил аким области.

Напомним, городской полигон в Зачаганске эксплуатируется с 1975 года и давно исчерпал свой ресурс - там накоплено около 2 миллионов кубометров отходов. Ранее власти заявляли о планах построить новый технологичный полигон за 8 млрд тенге и выделить еще 12 млрд на рекультивацию старой свалки. Однако пока проект находится на бумаге, жители вынуждены дышать токсичным дымом.