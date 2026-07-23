«Лед тронулся»: Наташа Калымбетова рассказала о продвижении в расследовании

Четыре месяца назад история уроженки ЗКО Наташи Калымбетовой получила широкий общественный резонанс. В соцсетях 49-летняя женщина рассказала, что 30 лет назад её изнасиловала группа односельчан. На момент случившегося ей было 17-18 лет. По словам Калымбетовой, четверо мужчин вывезли её в заброшенный дом, где изнасиловали, жестоко избив и пригрозив убийством. После произошедшего женщина покинула родное село. Спустя девять месяцев у неё родилась дочь, которую она была вынуждена оставить в доме малютки. Позже Наташа уехала за границу. Сейчас ей 49 лет.

После публикации роликов, по её словам, с ней связались представители полиции ЗКО и Алматы. Стражи порядка завели уголовное дело. Калымбетова приехала в Уральск, где рассказала о своей дочери, которую, предположительно, удочерили граждане Америки.

Спустя четыре месяца после первой огласки Наташа Калымбетова записала открытое видеообращение к президенту Казахстана. Женщина попросила Токаева помочь ей.

Как оказалось, обращение Наташи было услышано. Она заявила, что ее биоматериалы доставили в США для ДНК-теста. Теперь ее дочь, проживающая в США, сможет сдать генетический материал для проведения экспертизы ДНК без необходимости самой Наташи выезжать из страны.