Источник: gettyimages.com Источник: gettyimages.com Подопечные Юргена Клоппа, играя в большинстве, уступили "Аугсбургу". Дортмундская "Боруссия", играя в большинстве, уступила "Аугсбургу" в матче 19-го тура чемпионата Германии. Матч, прошедший в Дортмунде, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил на 50-й минуте Рауль Бобадилья. При этом на 64-й минуте у гостей был удалён Кристоф Янкер, но численным преимуществом хозяева воспользоваться не сумели. В таблице Бундеслиги подопечные Юргена Клоппа, потерпевшие 11-е поражение в этом сезоне, занимают последнее место. В активе дортмундцев 16 очков после 19 туров. "Аугсбург" набрал 33 очка и делит третье место с менхенгладбахской "Боруссией". В других матчах тура"Байер" в гостях благодаря голу Штефана Кисслинга с минимальным счетом одолел "Герту" (1:0), "Вердер" на выезде сумел победить "Хоффенхайм" со счетом 2:1, "Гамбург" в гостях разгромил "Падерборн" - 3:0, а "Кельн" и "Штутгарт" победителя выявить не сумели - 0:0. Источник:  Vesti.kz