Довести товарооборот до $20 млрд: Токаев выступил на саммите лидеров Центральной Азии и Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, предложив выпустить совместный План действий для активизации региональной торговли, сообщает МойГород со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства обратил внимание на символичность заседания, которое проходит в год 35-летия независимости стран региона. По его словам, за этот период государства укрепляли суверенитет, создавали собственные модели развития и превратились в новые центры экономического роста и геополитического взаимодействия в Евразии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях растущей геополитической нестабильности главными факторами устойчивости остаются единство, взаимная поддержка и доверие между народами.

Несмотря на активное развитие совместных проектов в промышленности, энергетике и транспорте, потенциал регионального рынка пока не раскрыт в полной мере. На данный момент объем торговли между государствами составляет порядка 13 миллиардов долларов — это лишь около 8% от их общего товарооборота.

«За эти годы пройден протяженный, сложный и в то же время плодотворный путь. Сплоченность и доверие стали нашей общей стратегической опорой, позволяющей вместе отвечать на вызовы времени. Торгово-экономическое сотрудничество наполняется новым содержанием, однако внутрирегиональная торговля составляет всего около 8% от общего товарооборота наших государств. Предлагаю поручить правительствам разработать совместный План действий, чтобы увеличить этот показатель хотя бы до 20 миллиардов долларов», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Предложенный План действий должен заложить основу для стабильного и последовательного увеличения доли взаимной торговли в будущем.