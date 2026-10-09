Манипуляции в соцсетях: казахстанцам рассказали правду о перемещении военной техники

В СЦК и Минобороны опровергли слухи о том, что казахстанская военная техника не вернулась из России после учений.

Центр по борьбе с дезинформацией при Службе центральных коммуникаций (СЦК) опроверг распространяемые в соцсетях слухи о том, что военная техника Вооруженных сил Казахстана якобы не вернулась на родину после международных учений.

Как сообщают в Центре, ранее в соцсети Threads появилась ложная информация о якобы имевшем место невозврате техники в места постоянной дислокации. В Министерстве обороны РК эту информацию категорически опровергли, заявив, что "после завершения учений 6 октября 2026 года техника была возвращена в места постоянного базирования".

- При этом автор намеренно сопровождает ложную информацию манипулятивным вопросом о том, можно ли расценивать происходящее как оказание военной помощи иностранному государству или как "предательство Родины". Подобная постановка вопроса вовлекает неосведомленную аудиторию в эмоциональную дискуссию, создает ложную причинно-следственную связь и формирует у пользователей искаженное представление о реальных обстоятельствах, тем самым вводя их в заблуждение, - говорится в сообщении.

В Центре пояснили механику распространения таких фейков: к реальному событию (военным учениям) добавляется вымышленная деталь, после чего ложный тезис начинает жить своей жизнью через репосты и комментарии, воспринимаясь пользователями как факт.

- Ложный тезис уже становится самостоятельным предметом обсуждения и может восприниматься пользователями как подтвержденный факт. Распространение заведомо ложных либо недостоверных сведений может повлечь предусмотренные законодательством РК юридические последствия, - отметили в Центре.

Напомним, с 21 сентября по 5 октября по территории Казахстана и России (до станции Мисящ в Челябинской области) действительно осуществлялось плановое перемещение личного состава и военной техники железнодорожным транспортом.