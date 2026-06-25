Дожди, грозы и град ожидаются 26 июня на западе Казахстана

По данным РГП "Казгидромет", в пятницу, 26 июня в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди и грозы, которые днем перейдут в сильный ливень с градом и шквалом. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем также прогнозируют дождь, грозу, град и ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха составит +15...+17 °C ночью и +25...+27 °C днем.

В Атырауской области синоптики обещают дожди с грозами, а на востоке региона - временами сильный ливень, шквал и град. Днем ветер усилится до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем пройдут дождь и гроза, а скорость ветра составит 15-18 м/с. Столбики термометров покажут +20...+22 °C ночью и +27...+29 °C в дневное время.

В Мангистауской области погода ухудшится: ожидаются дожди, грозы, туман, а местами сильный ливень, град и шквалистый ветер до 15-20 м/с. По всему региону по-прежнему действует высокая пожарная опасность. В Актау утром и днем временами пройдут дождь и гроза. Температурный фон составит +20...+22 °C в ночные часы и +25...+27 °C в дневные.

В Актюбинской области на протяжении суток прогнозируют дожди и грозы, местами возможны сильный ливень, град и шквал. Ветер усилится до 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный ливень, град и шквал с порывами ветра до 23 м/с. Ночью ожидается +15...+17 °C, днем - около +25...+27 °C.