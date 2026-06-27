Дожди и похолодание до +17 °C: какая погода ждет жителей Западного Казахстана 29 июня

В начале недели на западе страны заметно похолодает, а в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

По данным синоптиков World-Weather, 29 июня в Западно-Казахстанской области ожидается облачная погода без осадков. В регионе прогнозируют небольшое похолодание: температура ночью составит +12...+15 °C, а днём - +17...+19 °C.

В Атырауской области ночью возможны кратковременные дожди, днём осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет около +18...+20 °C, а днём - до +21...+23 °C.

Жителей Мангистауской области в понедельник ждёт солнечная погода днём, ночью и утром прогнозируют дожди. Температура ночью - +19...+21 °C, днём - +23...+23 °C.

В Актюбинской области будет облачно, днём возможен дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +11...+13 °C, а днём будет около +17...+19 °C.