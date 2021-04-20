Дождь и гроза ожидаются в ЗКО

Почти на всей территории западного Казахстана ожидается сильный ветер с порывами. По информации РГП "Казгидромет", 21 апреля в Уральске ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +4. В Атырау прогнозируют дождь, днем +18 градусов, ночью +10 градусов. До 13 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Актау. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью +15. ы дорожим каждым нашим подписчиком и читател