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Социум

Дождь и гроза ожидаются в ЗКО

Почти на всей территории западного Казахстана ожидается сильный ветер с порывами. По информации РГП "Казгидромет", 21 апреля в Уральске ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +4. В Атырау прогнозируют дождь, днем +18 градусов, ночью +10 градусов. До 13 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Актау. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью +15. ы дорожим каждым нашим подписчиком и читател
gorod
Дождь и гроза ожидаются в ЗКО
Почти на всей территории западного Казахстана ожидается сильный ветер с порывами. 
Дождь и гроза ожидаются в ЗКО
Дождь и гроза ожидаются в ЗКО
По информации РГП "Казгидромет", 21 апреля в Уральске ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +4. В Атырау прогнозируют дождь, днем +18 градусов, ночью +10 градусов. До 13 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Актау. Температура воздуха днем составит +24 градуса, ночью +15. ы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

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