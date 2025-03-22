Дождь и ветер: погода на 23 марта в Западном Казахстане

В некоторых регионах по ночам ожидаются морозы.

По данным РГП «Казгидромет», 23 марта в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +10 градусов, ночью -5.

В Атырауской области ожидается дождь, ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +3.

До 10 градусов тепла ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.

Сильный дождь прогнозируют синоптики в Мангистауской области. Температура воздуха днем +12 градусов, ночью +7.