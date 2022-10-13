На большей части страны сохраняется погода без осадков. До +25 градусов будет в Уральске 6 июля Лишь западе, северо-западе и севере страны пройдут дожди.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +5..+7. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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