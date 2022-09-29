По данным «Казгидромета», на западе Казахстана пройдёт дождь. До +25 градусов будет в Уральске 6 июля По республике ожидаются туман и усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +19..+21 градусов, ночью похолодает до +9..+11. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +23..+25 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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