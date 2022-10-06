По данным «Казгидромета», на погоду северных и западных регионов страны будет оказывать влияние ложбина циклона - ожидаются дожди. До +25 градусов будет в Уральске 6 июля Местами по республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +7..+9. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +19..+21 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
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