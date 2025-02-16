Дождь прогнозируют в Уральске 17 февраля

По прогнозу «Казгидромет», на западе Казахстана местами возможен туман и усиление ветра.

По информации РГП «Казгидромет», 17 февраля в западных областях Казахстана ожидается погода осадки, местами возможен туман и усиление ветра.

Синоптики прогнозируют в Уральске дождь. Днем температура воздуха будет колебаться от -8 до -10 градусов. Ночью понизится до -13...-15. Ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Актобе снег. Днем: от -3 до -5 градусов. Ночью: до -3...-5. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Снег с дождем ожидает жителей Атырау. Днем: от -2 до -4 градусов. Ночью: -5...-7. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Актау ясно, осадков не ожидается. Днем: от +4 до +6 градусов. Ночью: 0...-+2. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.