Дождь с грозой ожидаются на западе Казахстана 18 октября

По данным РГП "Казгидромет", 18 октября в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +25 градусов, ночью +12.

Дождь с грозой и порывистый ветер ожидаются на западе и юге Атырауской области. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +15.

В Актюбинской области туман, ветер. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью похолодает до +5 градусов.

На западе Мангыстауской области ожидаются дождь с грозой, в центре - пыльная буря. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью +15.