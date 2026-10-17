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Социум

Дождь с грозой ожидаются на западе Казахстана 18 октября

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Дождь с грозой ожидаются на западе Казахстана 18 октября
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 18 октября в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +25 градусов, ночью +12. 

Дождь с грозой и порывистый ветер ожидаются на западе и юге Атырауской области. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +15. 

В Актюбинской области туман, ветер. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла, ночью похолодает до +5 градусов. 

На западе Мангыстауской области ожидаются дождь с грозой, в центре - пыльная буря. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью +15. 

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