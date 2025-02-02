Дождь, снег и метель ожидаются в ЗКО 3 февраля

В Уральске будет дождь и снег. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются дождь, снег, низовая метель и гололед. На востоке области туман.

Западно-Казахстанская область

Ночью: температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов. На западе, севере, юге региона ожидаются дождь, снег, низовая метель и гололед. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на юге области до 15-20 метров в секунду.

Днем: температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов. На востоке области туман.

Уральск

Ночью: -1...-3 градуса. Облачно с небольшими осадками в виде дождя и снега. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Днем: -1...+1 градуса. Переменная облачность, осадки в виде дождя и снега, возможен туман и гололед.

Актюбинская область

Ночью: от -5 до -10 градусов. На севере и востоке области - небольшие осадки, преимущественно туман, а также гололед. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Днем: от -2 до -7 градуса. На севере и востоке области туман и гололед.

Атырауская область

Ночью: от 0 до -5 градусов, на востоке области до -8. На западе, севере и юге области дождь, снег и гололед. На востоке — туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду. На западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем: от 0 до +5 градусов. На западе, севере и юге области дождь, снег и гололед. На востоке области — туман.

Мангистауская область

Ночью: от -3 до +2 градусов, на северо-востоке области до -7. Осадков не ожидается. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Днем: от +5 до +10 градусов, на востоке области до +2 . Осадков не ожидается.