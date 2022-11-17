– Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города, – сказал начальник управления местной полицейской службы Ержан Узабаев.Он напомнил, что водителям необходимо заменить шины на зимние. В Алматы ночью выпало до 10 сантиметров снега, а накануне прошли смешанные осадки, временами был туман. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дождь, снег, туман: 136 ДТП за сутки произошло в Алматы
В них пострадали 26 человек, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" С восьми утра 16 ноября до восьми утра 17 ноября произошло 136 ДТП с 26 пострадавшими. Погибших, к счастью, нет. В связи с ухудшением погодных условий стражи порядка обратились к водителям и пешеходам. – Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах горо