Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Дождь, снег, туман: 136 ДТП за сутки произошло в Алматы

В них пострадали 26 человек, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" С восьми утра 16 ноября до восьми утра 17 ноября произошло 136 ДТП с 26 пострадавшими. Погибших, к счастью, нет. В связи с ухудшением погодных условий стражи порядка обратились к водителям и пешеходам. – Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах горо
Дана Рахметова
Дождь, снег, туман: 136 ДТП за сутки произошло в Алматы
В них пострадали 26 человек, передаёт Polisia.kz.
В ЗКО два человека погибли в жутком ДТП
В ЗКО два человека погибли в жутком ДТП
Иллюстративное фото из архива "МГ" С восьми утра 16 ноября до восьми утра 17 ноября произошло 136 ДТП с 26 пострадавшими. Погибших, к счастью, нет. В связи с ухудшением погодных условий стражи порядка обратились к водителям и пешеходам.
– Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города, – сказал начальник управления местной полицейской службы Ержан Узабаев.
Он напомнил, что водителям необходимо заменить шины на зимние. В Алматы ночью выпало до 10 сантиметров снега, а накануне прошли смешанные осадки, временами был туман. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП Алматы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article