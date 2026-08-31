Дожди, грозы и заморозки: каким будет сентябрь в ЗКО

По количеству осадков в сентябре ожидается больше нормы на большей части области, а около нормы - на востоке. Ветер до 15-20 м/с и пыльные бури будут наблюдаться часто в течение всего месяца.

В сентябре 2026 года в Западно-Казахстанской области ожидается прохладная погода. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов РГП "Казгидромет" по ЗКО Динара Оспанова. По данным синоптиков, средняя температура воздуха составит от +15,4 до +17,7°С. Это примерно на 1 градус выше климатической нормы.

Начало сентября будет особенно прохладным. Ночью температура воздуха составит от +15...+20°С до +6...+11°С, днем - от +31...+36°С до +22...+27°С. В конце первой декады ожидается небольшое потепление. Температура воздуха ночью поднимется до +11...+16°С (на севере области - до +6°С), днем - до +27...+32°С (на западе области - до +21°С). Ожидаются дожди и грозы.

В середине месяца станет еще прохладнее: ночью температура опустится от +11...+16°С (на севере области - +6°С) до +1...+6°С, на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 2°С; днем - от +27...+32°С (на западе области - +21°С) до +17...+22°С (на северо-востоке области - +12°С). В конце декады - повышение температуры воздуха. Ожидаются дожди, грозы и туманы.

В конце сентября температура снова повысится: ночью - до +6...+11°С (на севере области - до +3°С), днем - до +22...+27°С (на севере области - до +18°С). Затем предполагается понижение температуры воздуха: ночью - до +1...+6°С (на севере области - до заморозков в 1°С), днем - до +17...+22°С.

По количеству осадков в сентябре ожидается больше нормы на большей части области, около нормы - на востоке области. Ветер 15-20 м/с и пыльные бури ожидаются часто в течение месяца.