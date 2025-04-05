Дожди и грозы ожидаются на западе Казахстана 6 апреля

Также синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами.

По данным РГП «Казгидромет», 6 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +20 градусов, ночью +10.

Сильный дождь, гроза и ветер ожидаются в Атырауской области. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью +10.

Туман, дождь, сильный ветер и грозу синоптики прогнозируют и в Актюбинской области. Днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью похолодает до +8.

В Мангистауской области ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +13.