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Социум

Дожди и грозы ожидаются в ЗКО

В области объявлено штормовое предупреждение. По данным службы спасения, 2 мая в ЗКО ожидаются усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, дожди и грозы. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют дожди, днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +12. В Атырау малооблачно, днем +23, ночью +15. Переменную облачность и 23 градуса тепла днем ожидается в Актобе, ночью столбики термометров покажут 10 градусов выше нуля. Жителей Актау ждет облачная погода без осадков, днем +25, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста
gorod
Дожди и грозы ожидаются в ЗКО
В области объявлено штормовое предупреждение.
Погода на 3 апреля
Погода на 3 апреля
По данным службы спасения, 2 мая в ЗКО ожидаются усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, дожди и грозы. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют дожди, днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +12. В Атырау малооблачно, днем +23, ночью +15. Переменную облачность и 23 градуса тепла днем ожидается в Актобе, ночью столбики термометров покажут 10 градусов выше нуля. Жителей Актау ждет облачная погода без осадков, днем +25, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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