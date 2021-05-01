Дожди и грозы ожидаются в ЗКО

В области объявлено штормовое предупреждение. По данным службы спасения, 2 мая в ЗКО ожидаются усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, дожди и грозы. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют дожди, днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +12. В Атырау малооблачно, днем +23, ночью +15. Переменную облачность и 23 градуса тепла днем ожидается в Актобе, ночью столбики термометров покажут 10 градусов выше нуля. Жителей Актау ждет облачная погода без осадков, днем +25, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста