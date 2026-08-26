Дожди и грозы: прогноз погоды на западе Казахстана на 27 августа

27 августа на западе Казахстана пройдут дожди с грозами, а также продолжит действовать штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 27 августа, в Западно-Казахстанской области днём на севере прогнозируются дождь и гроза, по региону сохраняется чрезвычайная (на северо-западе - высокая) пожароопасность. В Уральске днём также пройдут небольшой дождь и гроза; температура воздуха ночью составит +12...+14 °C, а днём поднимется до +24...+26 °C.

В Атырауской области погода продержится без осадков, однако на всей территории сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается переменная облачность, ветер до 6-11 м/с в дневные часы. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 °C, днём воздух прогреется до +29...+31 °C.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре пройдут дожди с грозами, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На севере и западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау без осадков, температура воздуха ночью составит +22...+24 °C, днём - около +28...+30 °C.

В Актюбинской области ночью на севере, а днём на северо-востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, в центре - туман. На юге, востоке и в центре региона порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. В Актобе ночью прогнозируется +12...+14 °C, днём - от +25 до +27 °C.