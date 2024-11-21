Дожди и сильные ветры прогнозируют синоптики в ЗКО 22 ноября

По информации «Казгидромет» в западных областях Казахстана ожидаются дожди, туман и усиление ветра. Ночью температура воздуха может значительно понизиться, поэтому следует быть готовыми к холодным условиям.

По информации «Казгидромет» в западных областях Казахстана ожидаются дожди, туман и усиление ветра. Ночью температура воздуха может значительно понизиться, поэтому следует быть готовыми к холодным условиям.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя, а также туман. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +3 +8 градусов. Ночью опустится до -2 +3. Ветер будет умеренным, со скоростью 9-14 метров в секунду, но на юге и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области без осадков, в утренние часы на будет наблюдаться туман. Днем: -3 +2 градуса, ночью до -5 -10, в центре и востоке области возможны значения до -13 градусов. Ветер — 9-14 метров в секунду, на севере и западе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидаются дождь и туман. Днем температура будет варьироваться от +5 до +10 градусов. Ночью: 0 +5, на востоке возможен спад до -3 градусов. Ветер умеренный, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и севере.

В Мангистауской области без осадков, на севере и востоке области возможен туман. Днем: +8 +13 градусов. Ночью: +2 +7. Ветер - умеренный, с возможными порывами до 15-20 метров в секунду.