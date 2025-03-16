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Социум

Дожди ожидаются в ЗКО 17 марта

В регионе так же прогнозируют усиление ветра.
Арайлым Усербаева
Дожди ожидаются в ЗКО 17 марта

По данным РГП «Казгидромет» 17 марта на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 

В Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем +15 градусов, ночью до +6. 

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В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем +19 градуса, ночью до +7. 

В Актобе малооблачно. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью похолодает до +4. 

В Актау солнечно, осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +19, ночью 10 градусов выше нуля. 

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