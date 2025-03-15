Дождливая погода ждёт жителей ЗКО 16 марта

16 марта в Западно-Казахстанской области пройдёт дождь, ожидается туман. Скорость ветра на юге области достигнет 20 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет», 16 марта в Западно-Казахстанской области пройдёт дождь, ожидается туман. Скорость ветра на юге области достигнет 20 метров в секунду. Днём температура воздуха составит +12..+17 градусов (на севере области +9 градусов), ночью +2..+7 градусов.

В Атырауской области ожидается дождь и туман. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Днём столбики термометров покажут +12..+17 градусов (на востоке области +9 градусов), ночью +2..+7 градусов.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь и туман. Скорость ветра 9-14 метров в секунду. Днём +4..+9 градусов (на юге области +17 градусов), ночью -3..+2 градусов (на востоке области -6 градусов).

В Мангистауской области ожидается погода без осадков, синоптики обещают на западе и юге области туман. Скорость ветра 9-14 метров в секунду. Днём температура воздуха поднимется до +17..+22 градусов (на юге области +25 градусов), ночью опустится до +2..+7 градусов.