Драка в самолете: казахстанок оштрафуют на 54 миллиона тенге

По информации ИА «NewTimes.kz», рейс Pegasus Airlines из Астаны в Анталью вынужденно сел в турецком Эрзуруме из-за драки на борту 14 февраля.

Конфликт завязался между украинской семейной парой и двумя женщинами из Казахстана. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в рукоприкладство. После того, как самолет экстренно приземлился четырех зачинщиков сняли с рейса, доставили в больницу на обследование, а затем передали полиции.

По предварительной информации, наших соотечественниц ждет штраф – 120 тысяч долларов (54 млн тенге).

Заказное убийство в ЗКО: главного свидетеля могут допросить без подсудимых и СМИ