Заказное убийство в ЗКО: главного свидетеля могут допросить без подсудимых и СМИ

Сегодня, 17 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам должен состояться допрос главного свидетеля по делу о заказном убийстве - Галиева. Именно он, по версии следствия, должен был выполнять роль исполнителя и убить Ербола Еркебаева. Однако он якобы обратился в полицию и рассказал о готовящемся преступлении. Ранее судья Динара Гильманова вынесла постановление о его принудительном приводе.

Между тем, как сообщили в nemolchi.kz, допрос Галиева пройдет в закрытом режиме без участия СМИ и подсудимых.

– Главный и ключевой свидетель Галиев по делу Эльвиры написал ходатайство о проведении допроса без свидетелей, подсудимых и их родственников, так как просит принять меры безопасности. Якобы на него оказывают давление. О Галиеве известно только то, что он был неоднократно судим, признан рецидивистом. И его показания - по сути фундамент обвинения Эльвиры. Теперь стало известно, что судья Динара Гильманова удовлетворила ходатайство Галиева. Мы считаем, что это было необходимо сделать, чтобы Галиев физически присутствовал на суде и его допросили в полной мере, - сообщили в фонде.

На скамье подсудимых - 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. В качестве заказчика она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала оплату в 2 миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека.