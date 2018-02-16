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Социум

Драмтеатр имени Махамбета Утемисова в Атырау получил новое звание

В соответствии постановления Правительства Республики Казахстан театру с 80-летней историей присуждено академическое звание, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В прошлом году областным акиматом было отправлено предложение в министерство культуры и спорта о получении драмтеатром академического звания. Это предложение было рассмотрено и вынесено положительное решение. Директор театра Берик ЖАМЕНОВ выразил благодарность областному руководству за продвижение, развитие и поддержку искусства в регионе. - В течение последних двух лет театр достиг многого. Наш коллектив побывал в туре за гран
gorod
Драмтеатр имени Махамбета Утемисова в Атырау получил новое звание
В соответствии постановления Правительства Республики Казахстан театру с 80-летней историей присуждено академическое звание, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
В прошлом году областным акиматом было отправлено предложение в министерство культуры и спорта о получении драмтеатром академического звания. Это предложение было рассмотрено и вынесено положительное решение. Директор театра Берик ЖАМЕНОВ выразил благодарность областному руководству за продвижение, развитие и поддержку искусства в регионе. - В течение последних двух лет театр достиг многого. Наш коллектив побывал в туре за границей, и мы получили несколько приглашений. В прошлом году мы заняли первое место на 25-ом республиканском театральном фестивале. Наш труд приняли и оценили, сегодня мы получаем академическое звание. Эту инициативу поддержал президент Казахстанской ассоциации театров Асанали АШИМОВ. Все это заслуга работников театра, - рассказал Берик ЖАМЕНОВ. Отметим, что областной академический драматический театр осенью отмечает свое 80-летие. По словам руководства театра, в канун юбилея планируется провести фестиваль совместно с крупнейшими театральными коллективами СНГ, а также мастер-классы с участием известных в нашей стране артистов.
        Камилла МАЛИК  
театр звание

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