Драмтеатр имени Махамбета Утемисова в Атырау получил новое звание

В соответствии постановления Правительства Республики Казахстан театру с 80-летней историей присуждено академическое звание, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В прошлом году областным акиматом было отправлено предложение в министерство культуры и спорта о получении драмтеатром академического звания. Это предложение было рассмотрено и вынесено положительное решение. Директор театра Берик ЖАМЕНОВ выразил благодарность областному руководству за продвижение, развитие и поддержку искусства в регионе. - В течение последних двух лет театр достиг многого. Наш коллектив побывал в туре за гран