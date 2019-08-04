В планах специалистов - посещение могильников Каргалинского, Алгинского, Кобдинского, Хромтауского, Темирского, Байганинского районов. Многие надписи на кулпытасах сделаны на арабском языке, их не могли расшифровать до сих пор. В составе экспедиции специалист-арабист, который займется их изучением. Первым делом ученые посетили местечко Жылантобе, недалеко от Актобе, где находятся сарматские могильники. С этой точки виден весь Актобе и его окрестности. Здесь же некогда проводили раскопки и есть мнение, что у Жылантобе (название связано тем, что в этом месте водилось много змей - прим. автора) хоронили шаманов, находили их посохи с колокольчиками. По словам краеведа Бекарыстана Мырзабая, нетронутым остался единственный могильник, остальные изучили еще в советское время. - В Каргалинском районе историки изучат мавзолей «Кызыл там», там десятки кулыптасов, - говорит краевед. - Есть древние плиты, найденные жителями аула Шамши Калдаякова в степи, их надписи изучат тоже. Также интерес для ученых представляет могильник рода Жубановых в Мугаржарском районе и кулыптас Есет батыра, вылитый из железа. по легенде его специально заказывали в Оренбурге. Как рассказала член экспедиции, научный сотрудник института востоковедения имени Р. Сулейменова Дина Мегерова, на могильных плитах обычно значатся имя усопшего, его род, стоит тамга, есть хадисы из Корана. В Кобдинском районе члены экспедиции изучат более 200 кулпытасов у мавзолея Абат-Байтак XIV-XV веков, в Темирском районе –могильник Маулимберды. Из Актобе экспедиция отправится в Павлодар.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.