По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Дастана Аманова, в очереди на жилье из государственного жилищного фонда в Актюбинской области состоят более 30 тысяч человек. Многодетным, неполным семьям, семьям, воспитывающие детей-инвалидов, а также востребованным специалистам бюджетной сферы - работникам здравоохранения, образования, культуры, спорта теперь можно получить средства на первоначальный взнос за счет областного бюджета. Депутаты облмаслихата на днях утвердили сумму сертификата. Она составит до 1 млн тенге. Деньги выделяют на безвозмездной и безвозвратной основе. Получить такой сертификат могут бюджетники и социально уязвимые категории населения. Главное условие: доход за последние полгода на каждого члена в такой семье не должен превышать 42500 тенге. Второй вид сертификата – бюджетный кредит на жилье сроком до 15 лет со ставкой вознаграждения 0,01%. Доход на каждого члена семьи здесь также не должен превышать 42500 тенге. Для реализации новой жилищной программы уже есть 974 квартиры. В бюджете для реализации программы заложили 200 млн тенге, она рассчитана на 3 года.