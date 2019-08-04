С недавнего времени бесплатное кино, сидя прямо на земле, можно увидеть в Актобе. В «зрительный зал» расположенный в парке им. Первого президента, люди приходят с пледами и корпешками. Экран – на сцене. Кино «крутят» по субботам, начало сеанса в 21 час. В прошлые выходные актюбинцы смогли посмотреть фильм «Жау журек мын бала», а 3 августа -известный фильм по повести Бердыбека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа». Как рассказали в городском отделе культуры, люди приходят на сеансы семьями, необычный способ посмотреть кино нравится актюбинцам. В прошлом году в парке показывали чемпионат мира по футболу. Болельщики смотрели за игрой, сидя на искусственном газоне, людей собиралось много. После этого решили показывать фильмы. - Я о кино в парке узнала случайно. Пришла с родственниками, - рассказала жительница Актобе Гульбаршин. – Мне очень понравилось. Вспомнила, как в детстве у нас в поселке также показывали фильмы в клубе. Большой экран, стульев мало, мы, дети, усаживались впереди на полу. Кино привозили на русском языке. Кто-то один переводил, мы все слушали. Фильмы для показа в парке предоставляет телеканал «Актобе». В основном это ретро-фильмы. В следующую субботу в парке пообещали показать кино про Алдара косе.