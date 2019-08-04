Как только начинаете готовить ребенка в школу, старайтесь приучать к порядку. Будьте готовы, что все не сразу получится.Потому что школьник сам должен организовать пространство как ему удобно – это приходит со временем. Важно не лишь бы убрать учебники, а положить их так, чтобы в нужный момент взять именно нужный учебник. И школьник с самого начала должен перепробовать несколько вариантов и выбрать удобный для себя. Возможно, нужно будет просто перевесить полки.На рабочем месте школьника работает такой же принцип, как на кухне — все, что нужно постоянно - всегда под рукой, а что редко - убираем подальше. Поэтому полки с учебниками и тетрадками должны быть на расстоянии вытянутой руки, а стол удобным.Кстати, если ваш ребенок по каким-то причинам любит заниматься за обеденным столом, значит и «полки» должна быть мобильными.Вы считаете, что у ребенка бардак на столе, а он уверен, что нет? Пусть даст вам определенную тетрадь или учебник. Если сделает это быстро — значит для него это порядок, а закопается — тогда объясните, что из-за беспорядка он теряет свое личное время.Еще один нюанс, который вызывает споры с ребенком — еда за столом. Это круги от чашек с напитком, крошки, обертки, посуда.Запреты не работают - сделайте чаепитие традицией. Приятное времяпрепровождение, обсуждение планов на выходные или просто насущных вопросов. Потом все вместе убрать и в следующий раз он сам вас позовет попить чаю и уберется.