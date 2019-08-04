Вот и начался последний месяц каникул. Как бы мы не хотели, но уже совсем не за горами новый учебный год. Все рьяно закупаются, готовят рабочие места, покупают столы, полки, тумбочки, тетради. Красота! Но не успеет закончится сентябрь, как у многих ребят на столах будет кавардак. Почему и как это избежать? Давайте обсуждать. Начинайте с подготовишки Как только начинаете готовить ребенка в школу, старайтесь приучать к порядку. Будьте готовы, что все не сразу получится. Потому что школьник сам должен организовать пространство как ему удобно – это приходит со временем. Важно не лишь бы убрать учебники, а положить их так, чтобы в нужный момент взять именно нужный учебник. И школьник с самого начала должен перепробовать несколько вариантов и выбрать удобный для себя. Возможно, нужно будет просто перевесить полки. Эргономика На рабочем месте школьника работает такой же принцип, как на кухне — все, что нужно постоянно - всегда под рукой, а что редко - убираем подальше. Поэтому полки с учебниками и тетрадками должны быть на расстоянии вытянутой руки, а стол удобным. Кстати, если ваш ребенок по каким-то причинам любит заниматься за  обеденным столом, значит и «полки» должна быть мобильными. Кто сказал, что бардак? Вы считаете, что у ребенка бардак на столе, а он уверен, что нет? Пусть даст вам определенную тетрадь или учебник. Если сделает это быстро — значит для него это порядок, а закопается — тогда объясните, что из-за беспорядка он теряет свое личное время. Кушать или нет за столом Еще один нюанс, который вызывает споры с ребенком — еда за столом. Это круги от чашек с напитком, крошки, обертки, посуда. Запреты не работают - сделайте чаепитие традицией. Приятное времяпрепровождение, обсуждение планов на выходные или просто насущных вопросов. Потом все вместе убрать и в следующий раз он сам вас позовет попить чаю и уберется. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz  