10 листов пекинской капусты 0,5 кг куриного фарша (можно взять любое мясо) 150 гр шампиньонов 2 помидора 2-3 ст.л. творога (главное, чтобы был не кислый) Зелень, специи. Заливка: 2 ст.л. томатной пасты 1-2 зуб. чеснока Вода, соль.Капустные листья заливаем кипятком и оставляем на пару минут. Достаем, срезаем или отбиваем твердую часть. Для начинки: куриное мясо, грибы, помидоры, зелень мелко режем. Добавляем творог, специи. Заворачиваем голубцы и выкладываем в форму. Для заливки: все смешиваем. Заливаем голубцы (чтобы почти покрыло), форму накрываем фольгой и ставим в духовку на 35-40 минут пи температуре 180 градусов.Подаем с зеленью или сметаной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz