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Социум

Друга детства зарезал житель Уральска

Мужчина от полученных травм скончался на месте, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 16 октября в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 30-летнему Амандыку Мукашеву, который обвиняется в убийстве своего друга. Подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Трагедия произошла 4 июля 2019 года в поселке Оскен города Уральск. Из материалов дела следует, что Амандык Мукашев со св
Арайлым Усербаева
Друга детства зарезал житель Уральска
Мужчина от полученных травм скончался на месте, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
16 октября в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 30-летнему Амандыку Мукашеву, который обвиняется в убийстве своего друга. Подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Трагедия произошла 4 июля 2019 года в поселке Оскен города Уральск. Из материалов дела следует, что Амандык Мукашев со своим другом детства Кайрбеком Кубенкуловым распивали спиртные напитки. – Они беседовали о том, как ранее пригнали машину из города Тольятти РФ, между ними возникло недопонимание, которое позже переросло в драку. Кубенкулов ударил Мукашева рукой по лицу. В это время на шум вышли отец, мать и супруга Кубенкулова, которые разняли мужчин и выпроводили Мукашева домой со словами: "Иди, обратно не возвращайся! Завтра утром поговорите!". Однако Мукашев их не послушал и примерно через 15 минут снова вызвал Кубенкулова на улицу, где между ними завязалась драка. Родственники потерпевшего снова их разняли и снова выпроводили Мукашева домой. Но через 10 минут мужчина снова вернулся к дому Кубенкулова. Тот, увидев Мукашева, бросился на него. Мукашев начал убегать, забежал к себе домой, схватил нож, вышел на улицу. Кубенкулов увидел нож в руках Мукашева и начал убегать. Подсудимый догнал его и нанес удар ножом в сердце. Кубенкулов упал на землю, однако Мукашева это не остановило и он начал его пинать. В результате Кайрбек Кубенкулов скончался на месте, - зачитал Бакыт Ермаханов. Стоит отметить, что осужденный свою вину признал, заявив при этом, что он был вынужден защищаться от Кубенкулова, так как тот намеревался его убить. Кроме этого, он попросил суд переквалифицировать дело на статью 105 УК РК "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", однако суд ему в этом отказал. При вынесении приговора суд учел тот факт, что подсудимый раскаялся и то, что у него остался малолетний ребенок. Амандык Мукашев заявил, что с приговором суда не согласен и намерен подавать апелляционную жалобу. – Кайрбек Кубенкулов меня избил, у меня была травма головы. Он обманул меня, сказал, что просто поговорим, а сам накинулся на меня. Я был вынужден защищаться, - заявил Амандык Мукашев. Родственники погибшего Кайрбека Кубенкулова заявили, что суд вынес справедливый приговор и обжаловать его не будут. – У моего племянника остались трое детей, младшему из которых всего шесть лет. Мукашев с моим племянником дружили с детства, жили по-соседству. Такая большая трагедия случилась. Мы с приговором согласны, - заявила родственница погибшего Райжан Есиркепова.
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