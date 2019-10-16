Друга детства зарезал житель Уральска

Мужчина от полученных травм скончался на месте, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 16 октября в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 30-летнему Амандыку Мукашеву, который обвиняется в убийстве своего друга. Подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Трагедия произошла 4 июля 2019 года в поселке Оскен города Уральск. Из материалов дела следует, что Амандык Мукашев со св