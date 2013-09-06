фото с сайта wday.ru фото с сайта wday.ru Согласно опросу, в котором приняли участие более 3,5 тысячи человек, настоящая дружба между начальником и подчиненным возможна, но негативно сказывается на качестве работы, сообщает Today.kz со ссылкой на hh.kz. Как выяснилось, с начальниками дружат лишь 10% опрошенных. При этом женщины (11%) дружат с начальниками чаще мужчин (7%). 46% опрошенных работников считает, что дружеские отношения между начальником и подчиненным только помогает рабочему процессу, в то время как такое же колличество руководителей придерживаются мнения, что такая дружба вредит работе и вообще может развалить коллектив. 62% опрошеных считают, что подчиненные, имеющие дружеские связи с начальством, чувствуют уже не ту меру ответственности в работе, нежели остальные сотрудники. Ведь покровительство руководителя, готового в случае чего закрыть глаза на ошибки и промахи, порождает в таких работниках-подчиненных уверенность в безнаказанности, ведь с другом всегда можно обо всем договориться. Каждый второй из них считает, что подчиненные рано или поздно начнут пользоваться своим привилегированным положением. Также в ходе опроса выяснилось, что из-за несогласия подчиненного с идеями и решениями друга-начальника могут возникнуть проблемы, вплоть до потери авторитета друга как руководителя в глазах подчиненного (36%). А треть опрошенных (33%) указали, что такая неравная дружба провоцирует зависть со стороны других членов коллектива, что в конечном итоге накалит атмосферу до такой степени, что это начнет сказываться на общей эффективности труда.