фото с сайта zhol.tv фото с сайта zhol.tv В рамках государственных и отраслевых программ по инфраструктурному развитию сельских территорий республики в ближайшие три года предусмотрено направить из республиканского бюджета 373,2 миллиарда тенге. Эту цифру озвучил сегодня на заседании правительства вице-министр регионального развития Серик Жумангарин, передает primeminister.kz «Меры по инфраструктурному развитию сельских территорий реализуются в рамках программ развития образования, здравоохранения, «А? б?ла?», развития ЖКХ и других. В целом, в рамках указанных программ на 2013-2016 годы предусматривается выделение 373,2 миллиарда тенге», - сказал Серик Жумангарин. Так, по данным главы Минрегионразвития, в рамках госпрограммы образования в сельской местности только в текущем году за счет средств республиканского бюджета предусмотрены строительство и реконструкция 85 объектов образования на общую сумму 27,4 миллиарда тенге, в том числе 63 школ, 17 детских дошкольных учреждений, 4 профтехлицеев. В рамках проектов по развитию объектов здравоохранения предусмотрено строительство 101 объекта здравоохранения на общую сумму 17,3 миллиарда тенге. Также, по информации вице-министра, в рамках программ «Ак Булак» и развития жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены строительство и реконструкция 168 объектов водоснабжения на сумму 34,4 миллиарда тенге, а также газоснабжение 14 сельских населенных пунктов на сумму 2,5 миллиарда тенге. Кроме того, как отметил Серик Жумангарин, в рамках принятой Программы по развитию АПК на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020» предусмотрено увеличение физических объемов производства сельскохозяйственной продукции в 1,5 раза, привлечение более 10 триллионовтенге частных денежных средств для развития отрасли. Всего в республике, по данным Министерства регионального развития, насчитывается 6936 сельских населенных пунктов, в которых проживает 7,6 миллиона человек. Из общего количества сельских населенных пунктов 1310 соответствует высокому, 5192 - среднему потенциалам развития. По административной значимости 119 сельских населенных пунктов являются районными центрами, а 2182 - центрами сельских и поселковых округов. При этом более половины сельских населенных пунктов являются малочисленными, то есть с населением менее 500 человек, здесь проживает всего 9,7% сельских жителей. Источник: today.kz