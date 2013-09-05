фото с сайта about-gold.ru фото с сайта about-gold.ru Для многих жителей крупных городов Казахстана элекрические велосипеды стали спасением от многочасовых пробок, пишет газета "Экспресс К". Этот транспорт не загрязняет экологию и хорошо влияет на физическую форму владельца. К тому же, для управления электровелосипедом не нужны водительские права. Одним из счастливых обладателей такого транспорта стал астанчанин Бауржан Карагозов, который продал свое старое авто и купил электровелосипед. Правда, удовольствие это не самое дешевое: Бауржан выложил за своего "железного друга" тысячу долларов. "Это невероятно удобный вид транспорта. Я работаю неподалеку от Дома министерств на левобережье. Проблемы с парковкой, огромные счета за бензин и ремонт настолько достали меня, что я продал свое старое авто и купил электровелосипед. И стал полностью свободен" , - рассказал он. От своих собратьев электровелосипед отличается тем, что благодаря литиевым батареям ездок, крутя педали, тратит намного меньше сил, а двигаться можно со скоростью в десятки километров в час. Электрические велосипеды уже полюбились как голивудским звездам, так и жителям Понебесной. Там в этом году было выпущено 60 миллионов велобайков. Источник: today.kz