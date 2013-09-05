фото с сайта kapital.kz фото с сайта kapital.kz 4 сентября на участке платной автомагистрали Астана – Щучинск запущена акция по распространению транспондеров среди самых активных пользователей автобана, сообщает со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол". Активность участников определила система взимания платы путем выборки авто, которые наиболее часто пользовались услугой платного автобана в течение 3 месяцев. Акция будет идти весь сентябрь. С 31 мая этого года автодорога Астана-Щучинск стала платной. Принимаются способы оплаты наличными и банковскими картами. Теперь же можно будет оплачивать проезд еще и дистанционно-безостановочно. Для этого в аренду в пунктах взимания платы водителям будут выдаваться транспондеры. Это устройства, которые крепятся на лобовом стекле авто и после вхождения в определенную зону, датчик устройства посылает сигнал на открытие шлагбаума. Деньги при этом автоматически снимаются. Пополнять баланс на транспондере можно наличными и безналичными средствами. Данный метод, по словам первого заместителя председателя правления АО «КазАвтоЖол» Данияра Нурманова, значительно сэкономит время водителям. Источник: Today.kz