Комитет административной полиции МВД РК отныне будет выполнять и функции дорожной полиции. Правительство Казахстана своим приказом реорганизовало Комитет административной полиции, в который вошел Комитет дорожной полиции. Об этом заявил представитель МВД Нурдильда Ораз, передает Kolesa.kz. Полное слияние будет завершено в ноябре 2013 года. Председателем Комитета административной полиции останется Игорь Лепеха. Бывший зампредседателя Комитета дорожной полиции, Ермек Кусаинов, назначен его первым заместителем. Несмотря на реорганизацию структуры МВД, в данный момент дорожная полиция на местах продолжает функционировать в обычном режиме и распоряжений о преобразованиях не получала. Как уже писали Авто@Mail.Ru, в Казахстане появятся так называемые «универсальные полицейские», которые будут следить за порядком, как на дорогах, так и в целом. В нескольких городах прошли экспериментальные объединения патрульной и дорожной полиции, результаты которых удовлетворили чиновников. Весной нынешнего года МВД одобрило реорганизацию дорожной полиции в Казахстане.