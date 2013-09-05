Должникам по автомобильному налогу угрожает запрет на выезд из Казахстана, а также конфискация авто. Об этом сообщил ведущий специалист Отдела-Центра приема и обработки документов физических лиц Налогового управления по Алматинскому району НД по городу Астана Руслан Жайкеев, передает Bestnews.kz. Налоговое управление с начала года направило в суд 950 исков на должников, чья сумма задолженностей составила 147 млн тенге. Согласно решениям суда, исполнители могут наложить арест и впоследствии конфисковать их автомобили. Кроме того, при неисполнении требований суда может быть вынесено постановление о временном ограничении на выезд из Казахстана. В ведомстве заявили об активизации действий по взысканию задолженностей. Так в нынешнем году удалось сократить недоимку на 145 млн тенге, а также обеспечить рост поступлений на 201 млн тенге, по сравнению с прошлым годом. Напомним, недавно правительство Казахстана одобрило повышение налогов на автомобили с большим объемом двигателя.