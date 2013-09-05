Фото ©РИА Новости Фото ©РИА Новости Водители маршруток, остановив автомобили с пассажирами, подрались на обочине дороги в Кызылорде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области. Инцидент произошел 3 сентября на одной из центральных улиц города. Сообщается, что в ходе драки один из водителей, 1959 года рождения, ударил другого в шею "отверткой". Пострадавший, 1989 года рождения, был госпитализирован с диагнозом "колотая рана затылочной области". В настоящее участники конфликта задержаны, выясняются обстоятельства происшествия. Напомним, утром 9 августа в Кызылорде в районе областной детской больницы столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль. В результате маршрутка перевернулась на бок, задев еще два автомобиля, припаркованные возле остановки. В аварии пострадали 11 человек, находившихся в маршрутке