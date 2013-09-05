фото с сайта who.ca-news.org фото с сайта who.ca-news.org Кайрат Нурпеисов распоряжением главы государства назначен руководителем представительства президента Республики Казахстан, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента. Нурпеисов окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Специалист в области экономики. Сфевраля 2012 года и до назначения возглавлял аппарат сената парламента РК.