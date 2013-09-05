Фото rian.ru Фото rian.ru В Казахстане поддерживают решение Армении о вступлении в Таможенный союз. Об этом заявила министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Мы поддерживаем. Конечно, если это политическое решение руководства Армении, то мы поддерживаем. Там есть процедуры присоединения, их надо будет соблюсти", - сказала она журналистам в правительстве. По ее словам, Армения всегда участвует в качестве наблюдателя на заседаниях Евразийской экономической комиссии на высшем уровне и на уровне глав правительств. "Видимо, их законодательная база на сегодняшний день соответствует, если есть какие-то несоответствия, то они должны их подтянуть, чтобы стать членами Таможенного союза. Но это будет решение глав государств в рамках Таможенного союза. Позиция Казахстана, думаю, будет выражена на высоком политическом уровне, но в целом Таможенный союз - это открытая организация для членства, - подчеркнула она. При этом Айтжанова отметила, что Армения является членом ВТО. "Там тоже есть свои процедуры, поэтому я думаю, что все будет в соответствии с процедурами", - подчеркнула министр. Как сообщалось, Армения заявила о намерении вступить в Таможенный союз. Кроме того, она планирует в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза. Президент России Владимир Путин такое решение поддержал и выразил готовность содействовать этому процессу Источник: tengrinews.kz