Возможно, уже весной близ Астаны появится ферма, которая сможет претендовать на звание самого экстравагантного животноводческого хозяйства страны. Предприниматель из Акмолинской области Сергей Букушев намерен заняться разведением ежей. Бизнесмен признается, что производство экзотических продуктов является его слабостью. По его словам, он начинал в начале нулевых с попыток разведения уток, идущих на фуагра. Потом были виноградные улитки. Однако все это не приносило успеха по самым разным причинам. Сейчас Сергей занят осуществлением нового проекта, главной составляющей которого станут ежи.– Хочу создать бренд, которого нет нигде, – признается он. – Любые попытки перенести на нашу почву нечто, уже хорошо раскрученное за рубежом, обречены на провал. Там есть технологии, традиции, и нам никогда не удастся соответствовать тому качеству. Нужно делать свою фишку.Идея обогатить мировую гастрономию ежиным мясом пришла Букушеву после того, как его угостили этим деликатесом знакомые охотники. Сергей вспомнил рассказы старожилов его родного села, которым в военные годы зачастую приходилось спасаться от голода именно за счет такого вот ресурса. При этом старики отмечали, что не отказались бы закусить ежиком и сейчас, но в мирное время это как-то неприлично. Фермер намерен первые два года заниматься исключительно племенным разведением колючих зверьков, закупив партию производителей в питомнике Свердловска. И только потом диетическое ежиное мясо попадет на рынок, причем на внешний. – Не думаю, что в Казахстане оценят такой продукт, – считает бизнесмен. – Наш народ консервативен, если честно. Зато кухня Западной Европы очень восприимчива к новшествам, и я планирую за два года сделать там промоушн своим ежикам. Мой прицел – в первую очередь на Францию. Поквитаюсь с ними за фуагра. Автор: Михаил ДВОРЯНЧИКОВ, Астана Источник: express-k.kz