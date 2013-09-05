Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz По сообщению Атырауского специализированного межрайонного суда по уголовным делам, начался судебный процесс над руководством волейбольной команды «Атырау». Четверо человек обвиняются в хищениях бюджетных средств на сумму 253 млн тенге. На данный момент на скамье подсудимых трое - директор клуба Женисбек МУХАНБЕТЖАНОВ, главный тренер Александр ЗАПЕВАЛОВ и бухгалтер Светлана ХАРКИНА.  Четвертый обвиняемый - экс-начальник областного управления физической культуры, спорта и туризма Берик ЖАНКЕЕВ. Правда, его еще не поймали, он подался в бега. Руководству волейбольного клуба предъявлено обвинение по 176-й статье УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Напомним, сумма похищенного  - 253 млн тенге. Присвоенные средства выделялись на командировочные расходы и на тренировочные сборы. Следователи предполагают, что эти средства были  направлены на создание преступной группы. Стоит отметить, что волейбольная команда «Атырау» была создана под патронажем тогдашнего акима области Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА и считалась одной из самых стабильных и успешных. ВК «Атырау» под руководством Александра ЗАПЕВАЛОВА становилась многократным призером чемпионатов РК, чемпионом Казахстана-2003 и обладателем Кубка-2009, а также чемпионом Азии.  