Фото express-k.kz Фото express-k.kz Целый месяц колесил по России на велосипеде пенсионер из Петропавловска Анатолий Павлов (на фото). В итоге осуществил свою давнюю мечту – побывал в имениях Тургенева, Толстого и Лермонтова. Об отважном 64-летнем путешественнике уже рассказывалось на страницах "ЭК". Напомним, в прошлом году Анатолий Павлов на велосипеде добрался до Санкт-Петербурга, побывал на могиле Пушкина. Хотел посетить усадьбу любимого писателя Тургенева, но из-за поломки двухколесного "коня" не дотянул 50 километров. На этот раз пенсионер заветной цели достиг. Доехав на поезде до города на Неве, пересел на свой велосипед. За месяц путешествия побывал в Ясной Поляне, где жил и творил Лев Толстой, в музее-заповеднике Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново", в знаменитых Тарханах (ныне село Лермонтово), а также музее-усадьбе Виссариона Белинского. Эти места настолько понравились пенсионеру, что моментально забылись все трудности пути. По словам Анатолия Николаевича, чаще всего ему приходилось колесить по бездорожью, отчего регулярно ломался велосипед. Благо отзывчивые люди приходили на помощь.– Как только я объяснял, куда именно еду, все сразу проникались уважением, – говорит путешественник. – Помогали чем могли. На шиномонтажке в поселке Пролетарии ребята отремонтировали мой транспорт. Потом одна женщина на базарчике нагрузила меня картошкой сверх того, что купил. Дальнобойщик бесплатно довез до Подмосковья. Все-таки на земле хороших людей гораздо больше, чем плохих. Хотя справедливости ради надо сказать, что и неприятных встреч в пути хватило. Но о них пенсионер рассказывать не хочет. Поведал только о том, как однажды дорогу ему преградила огромная змея.– Она извивалась и была готова к прыжку, – говорит Павлов. – Я смотрел на нее, как завороженный. Ведь одно мое неверное движение – и все! До сих пор не пойму, как нам с ней удалось мирно разойтись. Это был мне знак, что пора завершать путешествие. Вернувшись домой, Анатолий Николаевич подсчитал, что за месяц с небольшим потратил всего около 30 тысяч тенге. А впечатлений получил столько, сколько ни одна дорогостоящая путевка не гарантирует. Следующим летом Павлов намерен побывать на родине Сергея Есенина в селе Константиново. Елена ЧЕРНЫШОВА, Петропавловск Источник: express-k.kz