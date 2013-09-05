Фото express-k.kz Фото express-k.kz Единая школьная форма стала предметом жарких споров. Одни родители желают, чтобы их дети носили одинаковые костюмы и платья, а другие и слышать об этом не хотят. Почему общественность разделилась на две непримиримые стороны? ЗА ФОРМУ Серик Ахмеджанов, 37 лет, предприниматель: – Я всегда был за то, чтобы мои дети ходили в школу в единой школьной форме. Иногда смотрю на свои детские фотографии, где я в строгом костюме и в галстуке, – очень даже было хорошо. Так пусть и наши дети будут с удовольствием вспоминать свои школьные дни, когда они надевали красивые костюмы и платья.Михаил Жанглышов, 48 лет, стоматолог:– Все, что касается школы, должно быть на высшем уровне. Ведь она учит детей быть сплоченными и дружными. Школа – это не только образование, но и слепок нашего общества. Когда все одинаково одеты, то нет зависти. ПРОТИВ ФОРМЫ Асия Жумашева, работник строительной компании:– У нас двое детей, а денег не так много. Старший сын учится очень хорошо, ему не нужна единая школьная форма, чтобы он был более успешным. Он ходит в школу в черных джинсах и белой рубашке. Мы не можем позволить себе купить единую школьную форму – она дорогая. Придет наш сын на занятия в джинсах, а ему начнут делать замечания. Так у него и желание пропадет ходить в школу. Если ребенок хорошо учится, то не надо его загонять в какие-то рамки.Алибек и Роза, родители четверых детей: – Наш младший сын пойдет в первый класс, второй сын – в третий, третий – в пятый, а старшая дочь – в шестой класс. Мы не бизнесмены, а простые рабочие, у нас каждая копейка на счету. И что нам делать? А КАК У НИХ? Школьная форма есть во всех странах мира. Где-то она консервативная, а где-то очень модная. Например, в Японии школьницы щеголяют в матросках "сэйлор-фуку". В Великобритании школьная форма максимально приближена к классическому стилю. У каждой английской престижной школы есть свой логотип и фирменный галстук.В США каждая школа сама решает, какие именно вещи позволено надевать ученикам. Как правило, запрещены топики, а также низко сидящие брюки. Джинсы, широкие штаны, футболки с графикой – вот что предпочитают ученики американских школ.В большинстве европейских стран нет единой формы, все ограничивается достаточно строгим стилем. Вообще, во многих странах мира вопрос о школьной форме, как и у нас, остается открытым... СПРАВКА "ЭК" В Астане работают 82 школы, 70 из которых являются государственными, а 12 – частными. 29 учебных заведений перешло на единую школьную форму. Кроме того, частично перешло на единую форму 11 школ. На классическую форму (белый верх, черный низ) перешло 27 школ. Каждая школа совместно с учащимися и родителями самостоятельно разрабатывает фасон школьной формы. Вопросы приобретения школьных форм для детей из малообеспеченных и многодетных семей должны решаться за счет фонда всеобуча и ателье, занимающихся пошивом формы, а также спонсорской поддержки. Автор Арман СМЕЖНОВ, Астана Источник: express-k.kz