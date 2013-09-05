Комитет Сената США одобрил резолюцию по Сирии
Фото: Byline Mark Wilson / AFP Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 4 сентября, одобрил резолюцию, которая санкционирует применение военной силы в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters. За документ проголосовали десять членов комитета, против — семь, а один воздержался. Теперь резолюция будет поставлена на голосование в верхней палате американского Конгресса в полном составе. Ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе. Напомним, 31 августа президент США Барак Обама объявил о намерении провести военную операцию в Сирии. В тот же день он передал в Сенат проект резолюции, разрешающей военное вмешательство, но в комитете по иностранным делам разработали свою версию документа. Сенаторы предложили ограничить военную операцию двумя месяцами с возможностью продления еще на один месяц. Кроме того, в текст внесли запрет на проведение наземной операции в Сирии. Как сообщалось, Обама вправе объявить о начале военной операции без резолюции Конгресса, однако, по его словам, санкция законодателей согласуется с демократическими принципами устройства государства. Поводом к военной операции в Сирии стало применение химического оружия в ходе сирийской гражданской войны. Ответственность за инцидент, о котором стало известно 21 августа, сирийские власти и повстанцы возлагают друг на друга. Между тем США и их союзники убеждены, что отравляющие вещества применили именно правительственные войска. Эксперты ООН, посетившие Сирию для расследования происшествия, пока никаких результатов не сообщили. Тем временем возможность военного вмешательства в Сирии прокомментировал президент России Владимир Путин. Он обвинил во лжи госсекретаря США Джона Керри: по словам российского лидера, Кеорри опроверг наличие в арабской стране представителей «Аль-Каеды». Кроме того, Путин заявил, что Конгресс США не может принимать решения относительно военной операции в Сирии, поскольку это входит в компетенцию Совета безопасности ООН. Источник: lenta.ru