Филиппинские мятежники подорвали армейский патруль бомбой с фекалиями
Фото: Erik de Castro / Reuters Филиппинские повстанцы-маоисты 4 сентября подорвали армейский патруль бомбой, начиненной человеческими фекалиями и змеиным ядом, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на военное командование. Согласно этим данным, ранения получили как минимум семеро военнослужащих. По словам врачей, выздоровление будет затруднено потенциально смертельной инфекцией, занесенной в раны во время взрыва. За нападением на патруль стоят боевики «Новой народной армии» (ННА) — радикальной левацкой организации, ведущей вооруженную борьбу против правительства с 1969 года. В 1980-е годы число бойцов ННА достигало 26 тысяч человек, сейчас оно снизилось до 4 тысяч, однако боевики отказываются прекратить борьбу, выдвигая правительству невыполнимые условия перемирия. По данным правительства, жертвами противостояния с группировкой, являющейся вооруженным крылом Коммунистической партии Филиппин, в общей сложности стали более 30 тысяч человек. Источник: lenta.ru