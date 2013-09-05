Главный инженер китайской госкомпании захлебнулся во время пыток
Фото: Wu Qian / AP В Китае опубликованы результаты расследования смерти главного инженера госкомпании, который находился под следствием по подозрению в коррупции. Выяснилось, что Юй Ции скончался, захлебнувшись водой в ходе пытки, пишет South China Morning Post. Китайские власти ведут расследование в отношении шести человек, причастных к смерти Юй Ции. Пятеро из них являются членами партийного дисциплинарного комитета, шестой — сотрудником местной прокуратуры. По данным следствия, в ходе допроса они неоднократно окунали Юй Ции головой в ведро с ледяной водой, требуя от него признаний. В итоге он захлебнулся. Ранее вдове инженера заявляли, что ее супруг скончался в результате несчастного случая. Она, пытаясь добиться справедливого расследования, опубликовала в интернете фотографии его тела со следами побоев. Юй Ции, работавший в компании Wenzhou Industry Investment Group, погиб в ночь на 9 апреля. Он находился под следствием около месяца. На момент смерти ему было 42 года. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины ежегодно расследует дела примерно 160 тысяч человек. У этого органа есть полномочия бессрочно держать человека под арестом без предъявления обвинений. Хотя существует распространенное мнение, что на допросах подозреваемых пытают, власти редко это признают. Источник: lenta.ru